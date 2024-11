Anteprima24.it - Sisma in Irpinia, il ricordo di Mastella: “Spartiacque drammatico della storia del Mezzogiorno”

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del sindaco di Benevento, Clemente, indelin. “Era il mio onomastico. 23 novembre 1980. Il sordo boato del peggior evento sismico che abbia colpito l’Italia negli ultimi 100 anni rimane per tutti gli uomini della mia generazione unotanto drammatico quanto epocale. Laè la, diceva Helmut Kohl e ladelè stata segnata e modificata da quell’immane tragedia. Come l’attentato alle Twin Towers l’11 settembre 2001 ha cambiato per sempre il mondo e il suo Ordine, così le scosse del 1980 sono state per la Campania, le aree interne e il Sud il giorno fatidico dopo del quale nulla è stato come prima. La percezione che fosse accaduto qualcosa di mai visto fu pressoché immediata.