Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, le opposizioni scrivono al Prefetto: “Violate le prerogative democratiche”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Il nostro Gruppo Consiliare “SanProtagonista” –i consiglieri Bocchino, Rinaldi e Bruno – ha ritenuto doveroso, alla pari del Gruppo Consiliare “SanFutura”, informare ildi Benevento, dott.ssa Rafaela Moscarella, circa le difformità che si sono evidenziate nella verbalizzazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale del 14 ottobre 2024”. “Riteniamo – prosegue la nota – che quanto verbalizzato non sia conforme alla volontà e agli intendimenti espressi dal nostro Gruppo Consiliare. Le verbalizzazioni perché estremamente sintetiche, omettono frasi e punti cruciali del dibattimento, rendendolo di fatto non corrispondente alla realtà”. “Pertanto, chiediamo che le prossime sedute di Consiglio Comunale vengano registrate, dal momento che tale pratica appare vantaggiosa per l’attività di verbalizzazione del segretario comunale, per i consiglieri comunali, per gli organi di informazione e per i cittadini che non assistono alla sedute pubbliche, tutto questo solo ed esclusivamente con il fine di evitare per il futuro inutili fraintendimenti tra le parti”, concludono Bocchino, Rinaldi e Bruno.