Ilrestodelcarlino.it - Rapina e tentata estorsione: tre arresti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un’importante operazione della polizia di Stato di Macerata ha portato a Recanati, nella mattinata di mercoledì, all’arresto di tre giovani stranieri, due marocchini e un egiziano, tra i 22 e i 24 anni, accusati di gravi reati tra cuiaggravata e. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato. Tutti e tre sono residenti in altre province italiane e hanno precedenti penali significativi, soprattutto legati a reati contro il patrimonio e il traffico di stupefacenti. Il loro arresto è stato reso possibile grazie alle indagini avviate dopo i crimini commessi a febbraio di quest’anno, durante i quali, in concorso con altre due persone già arrestate dalla polizia di Prato, avevano messo a segno unaaggravata e avevano tentato un’