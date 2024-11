Ilgiorno.it - "Pochi controlli. Le strade?. Una pattumiera"

"A Seregno la città diventa come una latrina, ma a quanto pare all’Amministrazione comunale non interessa per nulla. L’assessore Burno Sforna, per vergogna, dovrebbe rassegnare le dimissioni". L’attacco è di Edoardo Trezzi (nella foto), consigliere comunale e segretario cittadino della Lega, che ha effettuato alcuni sopralluoghi sul territorio per verificare le condizioni della città dopo aver visto personalmente alcuni episodi di degrado e aver ricevuto diverse segnalazioni. "La situazione è più che indecorosa, è proprio vergognosa. Ho notato rifiuti in giro al Lazzaretto, al Consonno, a San Salvatore, ma capita di trovare la stessa situazione un po’ in tutta la città". Trezzi, in particolare, punta il dito contro l’atteggiamento dell’Amministrazione comunale, visto che il degrado è ovviamente colpa degli incivili: "Qui sembra però che manchi il controllo.