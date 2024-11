Lanazione.it - Nuova Toti, il Comune rassicura: "L’asilo a Marciola non chiuderà"

Leggi su Lanazione.it

"L’amministrazione non ha in testa di chiudere la materna di". L’assessore Saltarello interviene sulle maggiorazioni economiche per la conclusione della scuoladi San Vincenzo a Torri. Il dibattito non era peregrino. Nella delibera di giunta del 5 novembre scorso si legge che l’amministrazione (la precedente) aveva deciso di inserire nel plesso gli spazi per una sezione di scuola dell’infanzia. Ma il Comprensivo Casini, il 18 ottobre scorso ha inviato una comunicazione per chiedere "che l’eventuale spostamento a San Vincenzo della Scuola dell’Infanzia di, sia collocato all’interno di una struttura autonoma e dotata di tutti i servizi necessari ed esclusivi per la scuola dell’Infanzia. In mancanza di ciò, chiedono che la scuola dell’Infanzia rimanga presso".