Museo Byron a Ravenna, a Palazzo Guiccioli documenti e oggetti svelano il legame del poeta con la città

, 23 novembre 2024 – Nelle stesse stanze in cui si consumò la passione amorosa tra Teresae Lord, è stato annunciato che il 29 novembre proprioaprirà le sue porte ai visitatori trasformato in un innovativodedicato al celebree al Risorgimento, il cui primo ideatore è stato il presidente dell’Abi e della Cassa di, Antonio Patuelli, accanto all’allora presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Lanfranco Gultieri e all’attuale, Giuseppe Ernesto Alfieri. Per iniziativa della Fondazione l’imponente dimora storica - dopo un accurato quanto titanico restauro durato quasi un decennio - acquistata dal Comune nel 2013, diventa un complesso museale in cui, su due piani e attraverso 2200 metri quadri e ventiquattro sale, si riannodano i fili del lungo soggiorno diin