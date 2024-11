Quifinanza.it - Matrimoni in calo nel 2024, sposarsi costa oltre 20mila euro ma il problema è un altro

In Italia ci si sposa sempre meno, soprattutto se si guarda ai dati più tradizionali. L’istituzione delo, già da tempo in difficoltà, sembra oggi attraversare una crisi profonda e multifattoriale. Guardando i numeri: nei primi otto mesi delsono diminuiti del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Si conferma così un trend negativo che perdura da anni.I recenti dati dell’Istat evidenziano come questa contrazione rifletta non solo l’impatto di costi sempre più elevati – con una spesa media pero che supera i 21,700– ma anche il cambiamento delle priorità personali e ildemografico. Chi sceglie di(prime e seconde nozze,alle unioni civili) muove un giro d’affari che secondo Assoutenti ha ormai raggiunto i 4 miliardi di