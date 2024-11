Universalmovies.it - Masters of the Universe | Idris Elba sarà Mat-At-Arms?

L’attorepotrebbe apparire nel film in live action “of the” di Amazon MGM Studios.Il the Hollywood Reporter ha confermato stanotte cheè entrato nelle fasi finali delle trattative per entrare nel cast del tanto agognatoof the. La fonte ha riferito che il ruolo in questionequello di Duncan alias Mat-At-, uno dei tanti alleati di He-Man nella famosissima linea di giocattori Mattel. L’attore si unirà, in caso di buon esito delle trattative, a Nicholas Galitzine, Camila Mendes e Alison Brie.è reduce dalla sua esperienza da doppiatore nella serie tv Knuckles (la nostra recensione), e tornerà a doppiare il personaggio anche in Sonic 3 in uscita all’inizio del prossimo anno.of theNote di ProduzioneTravis Knight (Bumblebee) dirigerà il film su una sceneggiatura firmata da Chris Butler (ParaNorman).