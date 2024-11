Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 6-3, 2-3, Italia-Australia 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: l’australiano si aggrappa alla battuta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO DIDI(3° MATCH DALLE 13.00)40-40 Scappa via il rovescio diin uscita dal servizio. Game che si complica da 40-0.40-30 Attenzione, l’no avanza a rete e viene scavalcato dal lob perfetto dell’no. Bisogna chiudere questo game.40-15 Serve&volley di, in rete la volée di rovescio in allungo. Deha risposto bene.40-0 Deci prova a reggere da fondo, ma dopo un po’ deve desistere. Diritto in rete.30-0 Mostruoso. Desi è difeso ad oltranza, ma l’no ha spinto sempre più forte.15-0vincente al centro dell’azzurro. 203 km/h.2-3 In rete la risposta di diritto di.A-40 Ace al centro. Desta chiedendo tanto, che non è di certo il suo miglior fondamentale.