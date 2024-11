Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2024 in DIRETTA: subito Shiffrin, le azzurre dal pettorale 20 in poi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLO10.37: Tante imprecisioni della svedese Swenn Laon che patisce gli angoli nella seconda parte e sul secondo muro e accumula un ritardo di 2?35 ed è quarta. Ora Ljutic10.36. All’intermedio Swenn Laon ha un ritardo di 55 centesimi10.36: Per qualche tratto si è rivista una buona Hector che aveva deluso a Levi. Accumula un ritardo ampio nel finale chiudendo terza a 1?01. Ora Swenn Laon10.35: Hector all’intermedio ha 27 centesimi di ritardo10.34: Statica, poco fluida e anche imprecisa la svizzera Gisin che chiude una manche da dimenticare con un ritardo di 2?88 ed è terza. Dipende da come terrà la pista ma potrebbe anche essere a rischio eliminazione. Ora Hector10.33: Gisin all’intermedio ha 95 centesimi di ritardo10.