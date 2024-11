Sport.quotidiano.net - L’Atalanta vola in testa alla classifica con i gol di Retegui e Lookman: 3-1 al Parma

Gli esterni crossano, gli attaccanti segnano in area gol facili.vince acon uno schema tanto caro a Gasperini, sfruttando la superiorità tecnica e fisica del suo collettivo, la corsa e i cross dei suoi esterni e la facilità realizzativa dei suoi giocatori offensivi,, 12 gol in A il primo, 9 tra campionato e Champions il secondo, e la bravura negli inserimenti dei centrocampisti come Ederson. Al Tardini ennesima prova di forza della Dea, nettamente superiore a unschiacciato facilmente nel primo tempo ma avversario scomodo nei primi venti minuti della ripresa, prima della nuova accelerazione nerazzurra fino al 3-1 tombale a un quarto d’ora dfine. Settima vittoria consecutiva in serie A per i nerazzurri e settima vittoria consecutiva contro ilnegli ultimi anni con Gasperini in panchina.