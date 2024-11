Justcalcio.com - LAFC deve lasciare “l’ego davanti alla porta” per lo scontro dei Sounders, dice Cherundolo

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:L’allenatore del Los Angeles FC Steveha dato istruzioni ai suoi giocatori diil proprio “ego” prima della semifinale della Western Conference contro i Seattle.Laè la squadra con la testa di serie più alta in Occidente, il che significa che avrà un vantaggio in casa per la finale se riuscirà a superare idomenica.Quest’anno, i Black and Gold hanno già vinto il trofeo, la US Open Cup, e sono arrivati ??finale della Leagues Cup, ma hanno subito alcuni brutti risultati durante la stagione regolare e sembravano perdere la concentrazione.Tuttavia,e i suoi giocatori sono stati in grado di correggere in tempo ed entrare nella postseason con un vero senso di slancio e con la convinzione di poter arrivare fino in fondo.