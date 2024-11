Nerdpool.it - La Marvel svela un nuovo look alla sfida tra Capitan America di Sam Wilson e Hulk Rosso

Leggi su Nerdpool.it

combatte contronella nuova copertina del prossimo fumetto, in tempo per l’uscita di Captain: Brave New World. Il film sarà il quarto della serie di Captain, ma il primo con protagonista il Samdi Anthony Mackie.farà il suo debutto nelCinematic Universe e, nello stesso periodo, incrocerà la strada della Sentinella della Libertà in una nuova serie intitolata Sam. Mentre i fan dellaattendono la grande resa dei conti trae Redsul grande schermo, i fumetti ci anticipano uno scontro.ComicBook ha rivelato in esclusiva la copertina di Sam: Captain#2 in arrivo a febbraio in, insieme ad alcune pagine interne di Sam: Captain#1.