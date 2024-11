Ilrestodelcarlino.it - Jesi, arriva l’ostico Rieti. Si punta al bottino pieno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il fattore campo? Secondo gli ‘esperti’ può incidere sino a un 33 per cento – fermo restando che non tutti i ‘campi’ sono uguali, tanto per dire, ai tempi belli, il PalaTriccoli era una roccaforte difficilmente espugnabile per passione e partecipazione della sua gente - sulle prestazioni e sul risultato della squadre che giocano in casa. Una regola non scritta valida per tutti gli sport. Non deve essere cosi, risultati alla mamo, per giocatori e staff della Npcavversario domani pomeriggio della General Contractor per la 13esima di campionato (Palatriccoli palla a due alle 18). A dir poco instabile, diciamo così, il cammino della formazione laziale finora: 1 vittorie e 4 sconfitte sul parquet di casa, un 3 a 3 tutt’altro che disprezzabile il bilancio delle gare lontano dal PalaSojourner.