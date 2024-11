Ilfattoquotidiano.it - Il terremoto in Irpinia fu uno spartiacque: ora l’Italia è all’avanguardia. Resta solo una cosa da fare

Ho un ricordo vivido di quella domenica sera: 23 novembre 1980, ore 19:34. Dopo la scossa, fortissima come mai avremmo immaginato, uscimmo di casa e nostro padre ci portò in auto alla sede Enel di Benevento. Lui, ingegnere elettrotecnico a capo della zona di Benevento, che comprendeva una vasta area che confinava con l’, ebbe come primo pensiero quello di capirefosse accaduto nella ‘sua’ zona. Fece telefonare a tutte le agenzie Enel che dipendevano da Benevento, sempre presidiate da tecnici pronti ad intervenire per possibili guasti; dopo un’ora circa, lo vedemmo uscire scuro in volto, e disse: ‘quasi tutte le agenzie nelle zone localizzate verso l’non rispondono: è successo qualdi tremendo.’.Credo sia stato uno dei primi, nelle aree non coinvolte direttamente dal disastro, a rendersi conto dell’enormità della tragedia.