Hellas Verona-Inter 0-5 | nerazzurri dilagano nel primo tempo e poi gestiscono le energie

L’domina al Bentegodi travolgendo ilcon un netto 5-0. I, guidati da Simone Inzaghi, offrono una prestazione brillante nonostante le assenze di Calhanoglu e Lautaro, unite all’infortunio di Acerbi nei primi minuti. Protagonista assoluto è Correa, autore di una gara straordinaria: un gol, due assist e un legno colpito nel finale. Le altre reti portano le firme di Thuram, De Vrij e Bisseck, suggellando una vittoria mai in discussione.La squadra di Inzaghi impiega solo otto minuti per mettere in difficoltà ile chiude ilcon il match già in cassaforte. Nella ripresa, iil risultato con maturità, effettuando diversi cambi per preservare lein vista del prossimo impegno contro il Lipsia. Prestazione degna di nota anche per Asllani, che in cabina di regia si dimostra all’altezza della situazione.