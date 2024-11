Sport.quotidiano.net - Gli avversari Pippo Inzaghi alle prese con le assenze dello squalificato Marin e degli indisponibili Tramoni e Moreo. "Grande opportunità per chi ha giocato meno»

Se la Carrarese ha i suoi problemi di formazione, anche il Pisa deve fare i conti con qualche assenza di spicco. Nello specifico oltre allonon ci saranno neppure. Filippo(nella foto) ne ha parlato nella conferenza stampa della vigilia. "Dev’essere unaper chi hasperiamo di recuperarlo per la prossima mentreè stato straordinario ma lo vogliamo al top per evitare ulteriori problemi. Ho bisogno diri al massimo. Ho sempre detto che questa è una rosa di 23 titolari. Penso che se vogliamo mantenere questo passo, anche inaspettato, abbiamo bisogno di tutti; sono tranquillo e sereno perché so di avere l’imbarazzo della scelta. Mlakar, Arena e Vignato ci faranno vincere questa partita insieme agli altri.