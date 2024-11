Genitori Matilde Lorenzi | Valuteremo recenti sviluppi priorità proteggere i nostri figli

Leggi su Sportface.it

“I fatti di cronaca riportati negli ultimi giorni da alcuni organi di informazione in merito alla morte disaranno valutati da noi nei tempi e nei modi che riterremo più opportuni. La nostraresta quella di tutelare eda notizie e vicende che possano turbare il nostro equilibrio, condividendo con loro un percorso volto a ritrovare serenità e forza per il futuro”. Così Elena e Adolfodi, la giovane sciatrice morta lo scorso 28 ottobre nel corso di un allenamento in Val Senales. “Con profonda determinazione e dedizione continuiamo a perseguire il progetto di costituzione della Fondazione, un’iniziativa che rappresenta un tributo alla memoria die un impegno concreto e quotidiano da parte di tutti i membri della famiglia e di tutti coloro che in queste settimane li hanno supportati”, hanno aggiunto.