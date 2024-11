Formiche.net - Ecco come gli hacker russi hanno reinventato gli attacchi Wi-Fi

Nel 2018 quattro funzionari del servizio di intelligence militare russo Gru si trovavano nei Paesi Bassi e, da un’auto parcheggiata, tentavano di violare la rete Wi-Fi dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche utilizzando un’antenna nascosta nel bagagliaio. Sono stati scoperti. Ma quell’incidente ha spinto il Gru a sviluppare una tecnica di hacking Wi-Fi più sofisticata e sicura, soprannominata “nearest neighbor attack” dalla società di cybersicurezza americana Volexity.Un metodo sicuroNel febbraio 2022, a poche settimane dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, Volexity, ha scoperto questa tecnica di hacking mai vista prima e l’ha attribuita al gruppo dinotoAPT28 o Fancy Bear, legato al Gru. Glipossono penetrare le reti Wi-Fi senza avvicinarsi fisicamente al bersaglio, sfruttando un computer compromesso in un edificio vicino per accedere alla rete desiderata, utilizzando l’antenna Wi-Fi di quel dispositivoponte radio.