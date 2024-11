Lanazione.it - "Coraggio e Avanti". C’è il Premio

Dopo il Giglio D’Oro domani appuntamento con il" che festeggia 20 anni. Il gruppo Amici del Ciclismo di S.Lucia alla Castellina presieduto dal pratese Luca Limberti, con Alessandro Troni, Giacinto Gelli e gli altri componenti (presso il convento dei Padri Carmelitani hanno sede il Centro Spirituale del Ciclismo e il Museo Filotex), premieranno tanti campioni e personaggi del pedale. Il ritrovo alle 9, poi la messa e al termine in chiesa si svolgerà la festosa premiazione. Il" a Antonio Tiberi, quelli nel ricordo di Gastone Nencini e Franco Ballerini, all’ex corridore sovietico Andrei Tchmil e Silvio Martinello. "Ammiraglio D’Oro 2024" per Luca Guercilena, team manager della Lidl Trek, quello intitolato ad "Alfredo Martini Azzurri d’Italia" per Gianni Bugno e Claudio Chiappucci.