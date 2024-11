Bergamonews.it - Come stabilità dei prezzi e piena occupazione impattano sull’inflazione

Settimana negativa per tutti gli indici: il FTSE MIB è sceso dell’1,0%, il FTSE ITALIA STAR dello 0,6% e l’indice FTSE ITALIA GROWTH dell’1,1%.Miglior titolo della settimana Unipol (+3,14%). Agli investitori continua a piacere la strategia della società che prevede un aumento dei ricavi derivante sia dall’attività bancaria sia da quella assicurativa. Medaglia d’argento per Hera (+3.1%), grazie ai risultati dei primi nove mesi dell’anno, che hanno visto un aumento del 3.1% dell’Ebitda a 1,04 miliardi di euro (di conseguenza, la marginalità è aumentata al 12,7%) e dell’utile netto adjusted (esclusa la quota di terzi) del 20.9% a 282,9 milioni di euro. Terza posizione per Brunello Cucinelli (+2.91%), che si riprende dopo la flessione delle ultime settimane.In negativo troviamo ai primi tre posti tre banche: Unicredit che lascia sul campo il 7,18%, Intesa Sanpaolo il 6,89% mentre il Banco BPM il 5,39%.