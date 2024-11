Justcalcio.com - Come il Sunderland è diventato così bello, dal nulla

Breaking:Dopo essere andato vicino alle promozioni consecutive tramite gli spareggi nel 2022/23, la scorsa stagione è stata un grandeper il. Dopo una forma promettente di inizio stagione che li ha portati al quarto posto dopo 10 partite, si è insinuato un malessere che non si è risolto per il resto della stagione.Ilha perso contro tutti gli altri giocatori del campionato tranne quattro ad un certo punto della stagione, con l’Huddersfield retrocesso che si è unito automaticamente al Leicester promosso e all’Ipswich facendo il doppio su di loro.Tony Mowbray è stato purtroppo licenziato a dicembre. Michael Beale durò appena due mesi in carica prima di essere licenziato in seguito alle sconfitte consecutive contro Huddersfield e Birmingham. Il custode Mike Dodds ha supervisionato una conclusione piuttosto triste della stagione – solo due vittorie su 13 – ma il gruppo in fondo alla classifica era giàsaldamente radicato che non aveva molta importanza.