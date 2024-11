Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il presidente Uci: "Sì ai cartellini. Radioline? Senza ci sono meno cadute"

Roma, 23 novembre 2024 – Ancor prima della tragedia di Muriel Furrer, deceduta per una caduta durante la prova juniores femminile dei Mondiali 2024, l'Uci aveva varato e sperimentato delle innovazioni per il 2025 che ilDavid Lappartient ha confermato e snocciolato in occasione dell'assemblea generale della Aiocc, tenutasi a Riva del Garda. Le dichiarazioni di Lappartient Il dirigente francese, in lizza anche per la carica didel Cio nelle elezioni del 21 marzo 2025, ha affermato la propria ritrosia verso le tanto discusse, che invece secondo molti avrebbero potuto salvare la vita alla sfortunata ciclista svizzera. "Nelle gare test che abbiamo fattoabbiamo notato che cistatee alcuni corridori, anche dei grandi nomi che ovviamente non farò in pubblico, hanno dichiarato l'intenzione di non volerle.