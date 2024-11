Gaeta.it - Campagna di sensibilizzazione contro i disturbi alimentari: non solo cibo, ma sentimenti

Facebook WhatsAppTwitter A Milano è stata recentemente lanciata la“Non è ilil mio disturbo alimentare”, un’iniziativa che punta a cambiare la narrativa attorno aidel Comportamento Alimentare . Ideata e coordinata da Ambra Angiolini, in collaborazione con Animenta e il marchio Nutricia Fortini di Danone, latenta di far luce sull’aspetto emotivo e psicologico di queste patologie, sottolineando che i DCA non riguardano esclusivamente il.L’obiettivo dellaLavuole sensibilizzare la società a comprendere che i DCA non possono essere risolti semplicemente cambiando le abitudini. Comporta un approccio che metta al centro le emozioni delle persone affette da tali. Beatrice Fiorentini, protagonista della, apparecchia una tavola simbolica durante lo spot: una tavola che rappresenta un mix di autodismetia e paura nel trovare il proprio posto in una vita che pare sempre inadeguata.