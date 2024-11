Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 23 novembre, la prima volta di Kimberlin Brown

Leggi su Dilei.it

Dopo il grande successo di pubblico di This is me, Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di. Tantissimi gli ospiti speciali, tra cui anche una, mentre non mancano i grandi nomi che ogni sabato ci tengono compagnia su Canale5. L’attesa è grande per, la temibile Sheila Carter di Beautiful che la conduttrice si divertirà a intervistare lasciando emergere i moltissimi lati inediti del suo carattere., ledel 23In apertura, un evento davvero imperdibile per tutti i fan di Beautiful. Per la, Silvia Toffanin ospita, l’attrice che da oltre trent’anni dà vita a Sheila Carter, la villain più amata (e odiata!) della soap opera più famosa al mondo. Sheila non è solo un personaggio, è una vera leggenda: subdola, astuta e incredibilmente carismatica, è riuscita a tenerci incollati allo schermo con le sue trame ingarbugliate e i colpi di scena mozzafiato.