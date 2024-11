Anticipazionitv.it - Alessandro Basciano: “Giustizia è stata fatta”

Leggi su Anticipazionitv.it

non è più in carcere. Lo ha confermato lui stesso con un messaggio pubblicato nelle sue Instagram Stories. Dopo giorni di speculazioni e ipotesi, l’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha dichiarato di essere estraneo alle accuse che lo avevano portato in custodia cautelare. Nel suo messaggio,ha ringraziato il suo avvocato e ha promesso di fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.Il messaggio disui socialSulle sue Instagram Stories,ha scritto: “almeno nel senso che ora è chiara la mia estraneità ai fatti. Dall’ordinanza che dispone la revoca della misura cautelare emerge come le menzogne vengano a galla. Ora chi ha mentito pagherà le conseguenze nelle opportune sedi. A breve vi farò leggere le carte.