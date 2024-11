Women’s Champions League 2024 2025 | la Juventus perde al 90? con l’Arsenal ed è eliminata

Leggi su Sportface.it

Beffata nel recupero ed. Lain casa delnella sfida della quarta giornata del girone C della UEFAed è il canto del cigno per le bianconere in ottica qualificazione ai quarti. Dopo due sconfitte consecutive, le bianconere dovevano evitare di crollare come già accaduto all’andata in casa contro le Gunners, quando arrivò un pesantissimo 4-0 a Biella, ma a Londra, quando tutto sembrava apparecchiato quantomeno per il pareggio che avrebbe lasciato qualche piccola speranza alla squadra di Canzi, arriva un ko davvero bruciante per effetto della rete di Hurtig in pieno recupero.Dopo un primo tempo scialbo in cui sono pochissime le occasioni da una parte e dall’altra, nella ripresa le ospiti hanno giocato una buona partita e provato a spingere per vincerla, seppur concedendo tanto anche alle avversarie.