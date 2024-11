Gamberorosso.it - "Vado al forno Panella perché mi piace essere maltrattato". La confessione dello scrittore Francesco Piccolo

«Tutti noi andiamo dacimaltrattati.è una concentrazione di masochisti che si danno appuntamento nello stesso posto in cui non sanno da dove si entra, da dove si esce, non sanno dove sedersi, a chi ordinare e se quel tavolo gli permette di ordinare. Sanno solo che pagheranno tantissimo». Parolae sceneggiatoreche, in un esilarante articolo pubblicato sull’ultimo numero di Review (la rivista letteraria del Foglio), racconta tutta la sua frustrazione di uomo e sceneggiatore che ama, non ricambiato. Nello specifico ama Ludovica (la collega che lo precede nella classifica degli sceneggiatori), così come ama il panificio. Ma in entrambi i casi si tratta di un amore a senso unico.loe sceneggiatoreL’unicità delPer chi non fosse pratico di Roma,è uno storicodi via Merulana (quartiere Esquilino), ma – e qui torniamo alle parole di- «in realtà panificio è la sua definizione originaria, ma oggi è un luogo che ha tanti tavolini all’esterno e all’interno, dove ci sono dolci, si fa colazione, si pranza, si cena, si fanno aperitivi.