Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 22-11-2024 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buonasera Abra Francesco Vitale in studio nelle prime ore di oggi 2 da 122 mm hanno colpito Il quartier generale della missione omo internazionale UniFI la scena spectre West Trento lievemente 4 soldati italiani della Brigata Sassari hanno già parlato con i propri familiari rassicurando loro di star bene i nominativi le località di provenienza non sono stati Resi noti i missili ore in si possono raggiungere obiettivi In tutto ho detto il comandante delle truppe missilistiche russe nella riunione in corso col presidente Vladimir Putin e secondo quanto riferisce l’agenzia tas-ix azioni all’università La Sapienza die collettivi studenteschi che si definiscono autonomi di sinistri antifascisti e la pulizia sono venuti a uno scontro La polizia ha risposto con delle cariche di alleggerimento i collettivi che erano in assemblea fuori dalla facoltà di prudenza si sono mossi Ma in corteo per arrivare alla facoltà di Economia dove erano in presidio gli studenti di azione universitaria l’allerta sicurezza scattata questa mattina all’aeroporto inglese di Get which state risolte termina tu dell’atto in precedenza è stato riaperto al personale lo si legge in una nota diffusa da lo scalo londinese i treni inizieranno a fermarsi all’aeroporto di Gabri c’è una volta che il terminal sarà completamente riaperto è stato e per il momento è tutto vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto a più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa