Tutti i benefici dello yoga. Più salute e meno stress

Dall’Hatha al Nidra, passando per il Vinyasa. Loè una disciplina antica che nel corso degli anni si è evoluta dando vita a diverse tipologie di esercizi, ognuna con i suoi obiettivi fisici e mentali. Per ottenere il massimo daiofferti dallo, è importante praticarlo con costanza ascoltando il proprio corpo: la consapevolezza fisica è infatti un fattore determinante, in quanto sforzare alcuni movimenti andando oltre le possibilità del proprio corpo potrebbe compromettere la buona riuscita degli esercizi. "Lonon è solo una disciplina, ma un vero e proprio stile di vita: praticando con regolarità posizioni ed esercizi è infatti possibile raggiungere un equilibrio fisico-mentale senza pari. A seconda del tipo diche si pratica si avrà maggior controllo della postura, della respirazione e della mobilità", commenta Tamara Pesaola,Trainer di Aspresso Roma.