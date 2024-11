Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-11-2024 ore 20:00

LuceverdeVerdi trovati dalla redazionein diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono code a tratti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra casse ABS cane Salaria per lentamente coda in carreggiata interna tra laFiumicino e Lanina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code pere lavori tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni sulla tangenziale tratto della sopraelevata per lavori dal lunedì al venerdì fino al 29 novembre chiusi di notte tra le 23 e le se gli svincoli tra viale Castrense Largo Passamonti insieme che sia in uscita oggi e domani a San Giovanni per la tradizionale feste rionali di San Clemente chiusura e modifiche alla viabilità su via dei Normanni via di San Giovanni in Laterano e su via Ostilia deviazioni anche trasporto pubblico lavori Questa notte su Viale delle Milizie tra le 22 e le 6 chiuso il tratto tra piazza delle Cinque Giornate Largo Trionfale i lavori andranno avanti tutte le notti fino al 20 di ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito