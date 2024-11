Liberoquotidiano.it - Toninelli: La Costituente M5s ha come obiettivo l'eliminazione del Garante

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2024 "Tutte queste modifiche hanno un unico significato, cioè quello di eliminare il ruolo del, di indebolire il ruolo dele di far decadere il Collegio dei probiviri, modificando il numero dei componenti da 3 a 5 e di modificare chi ha il potere di designare i candidati per il Comitato di garanzia". Così Danilo, membro del Collegio dei Probiviri del Movimento 5 Stelle, in un video Instagram dove mostra i suoi voti allache si terrà a Roma il 23 e 24 novembre. Courtesy: InstagramFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev