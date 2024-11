Nuovasocieta.it - Talenti food: Daniele Bartocci tra i leader mondiali Global Recognition Award

In un’atmosfera di grande prestigio ed entusiasmo iAward 2024 brillano, oggi più che mai, nello scenario internazionale, celebrando l’eccellenza in vari ambiti, in primis realtà eccelse evisionari, brand e personalità che stanno plasmando il prossimo avvenire, apportando contributi di particolare rilievo nell’ecosistema circostante segnato anche dalla Rivoluzione Digitale e Intelligenza Artificiale.Tra i protagonisti deiAward sono stati assegnati prestigiosi riconoscimenti durante l’annata 2024 a OpenAi, Nvidia, nonché SpaceX e Tesla sotto il segno del visionario Elon Musk. Il settore sanitario, ad esempio, ha visto il grande successo di Moderna. Per il settoreil prestigioso premio annuale è stato assegnato al giovanemanager italiano e giornalista– già inserito tra le 100 eccellenze del Made in Italy a Montecitorio (Premio 100 Eccellenze Italiane 2023 insieme a Gigi Buffon, Prof.