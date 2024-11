Dilei.it - Sonia Bruganelli resta a Ballando con le Stelle e svela cosa è successo dietro le quinte

Leggi su Dilei.it

No,Brugnaelli non lasceràcon le. Almeno non di sua spontanea volontà, come minacciato di fare nei giorni scorsi sui social network. L’ex moglie di Paolo Bonolis abbandonerà la pista di Milly Carlucci solo se il pubblico lo vorrà: per il resto è intenzionata a combattere con le unghie e con i denti, come del resto fatto fino ad ora.non lasciacon lecon le. Durante una diretta Instagram hato di aver cambiato idea: “No, non ci ritiriamo – ha spiegato parlando di lei e del suo ballerino Carlo Aloia – Nel senso che abbiamo uno spareggio da fare, tra l’altro a inizio puntata, quindi se fosse. nel bene o nel male è una situazione che riusciamo a gestire”.“Faremo un ballo già fatto – ha aggiunto– magari togliendo le prese per fare un ballo in sicurezza.