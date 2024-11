Thesocialpost.it - Sinner-Berrettini coppia d’oro: parola di psicologo!

L’Italia del tennis si regala la semifinale di Coppa Davis grazie a una prestazione straordinaria di Jannike Matteo. Dopo una partenza difficile contro l’Argentina, è statoa riportare il punteggio in parità con la sua vittoria nel singolo. La svolta decisiva è arrivata nel doppio, dove laformata dai due azzurri, scelta a sorpresa dal capitano Filippo Volandri, ha avuto la meglio sui più esperti (di doppio) Andres Molteni e Maximo Gonzalez con un secco 6-4, 7-5.Una decisione coraggiosa ma vincente quella di Volandri, che ha lasciato in panchina il duo ufficiale Bolelli-Vavassori. La sinergia traha funzionato, dimostrando che i due azzurri, nonostante siano singolaristi, possiedono un’affinità straordinaria. “Si è vista una complicità non verbale tra loro, fatta di sguardi e sorrisi che evidenziavano il divertimento e l’intesa nel condividere strategie in campo“, commenta Pietro Bussotti,dello sport e coordinatore dell’Ordine degli psicologi dell’Umbria.