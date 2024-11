Movieplayer.it - Silo: la libertà e la disobbedienza del primordiale desiderio di essere genitori

Approfondiamo la rivolta e la rivoluzione dei protagonisti, in un contesto sociale controllato fino al midollo. La serie è in streaming su Apple TV+.di Apple TV+ esplora un futuro distopico in cui l'umanità è costretta a vivere in un'enorme struttura sotterranea, senza poter uscire e senza certezze sulla realtà esterna che li circonda. L'atmosfera di sospetto e repressione che permea la situazione in cui sopravvivono raggiunge il culmine, curiosamente, con un evento che funge da detonatore per una catena di disillusioni e ribellioni: ildi maternità di Allison Becker (interpretata da Rashida Jones), spinto dal profondo amore per il marito Holston Becker (David Oyelowo) e dal bisognodi diventare madre. Tutto si origina daldi diventare, di dare .