Sci alpino, a Gurgl prova del 99 per Mikaela Shiffrin, le italiane cercano la riscossa…

La Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025 si prepara per il suo terzo weekend di gare. Dopo l’esordio di Soelden e lo slalom di Levi, il Circo Bianco si sposta sulle nevi austriache diper il secondo appuntamento tra i pali stretti della stagione.La gara si disputerà nella giornata di domani, sabato 23 novembre, con la prima manche fissata per le ore 10.30, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30 e andrà a dare conferme importanti dopo il primo slalom di Levi. Di pari passo, ovviamente, potrebbe far fare un passo indietro a chi, invece, aveva iniziato con il piede giusto in Lapponia.Inutile girarci attorno, la grande favorita per lasulla pista denominata Kirchenkar sarà, ovviamente, “Sua maestà”. La fuoriclasse statunitense, infatti, a Levi ha subito fatto vedere di essere dominante tra i rapid gates ed è prontissima a centrare il successo numero 99 della sua clamorosa carriera.