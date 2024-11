Gaeta.it - Riorganizzare la sanità: le vaccinazioni come strumento di prevenzione per gli anziani fragili

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’invecchiamento della popolazione rappresenta una sfida crescente per il sistema sanitario italiano. Con casi in aumento di malattie croniche età tra gli, diventa urgente rivedere le strategie disanitaria. Il recente “Forum sullavaccinale dell’anziano e del fragile” ha rivelato la necessità di un approccio proattivo che privilegi la, in particolare attraverso la vaccinazione, per garantire un invecchiamento sano e ridurre i costi legati alle malattie.L’importanza della vaccinazione tra gliNegli ultimi anni, molte ricerche hanno evidenziato l’impatto significativo delle malattie infettive,l’influenza, la polmonite pneumococcica e il Covid-19, sulla salute della popolazione più anziana. Le persone, a causa della loro condizione fisica e della presenza di patologie concomitanti, sono particolarmente vulnerabili a queste infezioni, che possono portare a gravi complicazioni, ospedalizzazioni e, nei casi più estremi, decessi.