Riforma Zola più giovani e più contributi | così le società di Serie C possono sopravvivere

Tempo di lettura: 3 minutiSostenibilità e spartizione dei fondi per promuovere l’introduzione deinelle formazioni diC. Lapuò rappresentare una base di partenza per la ristrutturazione di un movimento partendo dalle categorie più basse.In base alla nuova, le percentuali deidi sostenibilità erogati dalla Lega di C, a partire dalla stagione 2025-26, saranno calcolati in base all’utilizzo di calciatori cresciuti all’interno del settorele, arrivando al 400%, mentre nella rosa di ogni squadra entro il 2028-29, ogni club dovrà inserire 8formati all’interno del proprio settorele.Ledovranno investire nell’idea di settorele, attraverso strutture, tecnici e soprattutto dirigenti formati e qualificati dal Settore Tecnico.