Probabili formazioni Verona Inter | chanche per Asllani in regia

Si ritorna dalla sosta delle nazionali e per l’c’è da dosare le energie in vista della sfida importante di Champions contro il Lipsia. Ecco le scelte di Inzaghi.. Thuram resta l’unica certezza in attacco per l’nel match di domani a. Secondo il Corriere dello Sport, sono tre i candidati per affiancare il francese: Lautaro, apparso affaticato dopo gli impegni con l’Argentina, Taremi, rientrato in gruppo solo ieri, e Arnautovic, che al Bentegodi firmò una doppietta la scorsa stagione. Al momento, l’iraniano sembra favorito, stando al quotidiano romano.Il tandem Lautaro-Taremi garantisce solidità, ma con il Lipsia all’orizzonte sarà necessario gestire le forze. Anche in difesa sono previste rotazioni: Bisseck potrebbe sostituire Bastoni, mentre a centrocampoè pronto a prendere il posto di Calhanoglu.