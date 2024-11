Gaeta.it - Open Days Sabelli: un viaggio nel cuore delle produzioni agricole del Lazio

Facebook WhatsAppTwitter L’ha regalato ai romani un fine settimana interamente dedicato alle eccellenze culinarie del. L’evento ha attratto circa 2500 visitatori, ansiosi di esplorare i sapori tipici della regione, tutto avviene all’interno dello stabilimento di via Melibeo, dove il cibo è stato protagonista indiscusso. Questa manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, offre un’importante opportunità per avvicinarsi alla cultura gastronomica locale, puntando sulle materie prime di alta qualitàaziende del territorio.un evento multisensorialeL’ha trasformato lo stabilimento diin un vivace mercato di sapori, con la partecipazione di produttori agroalimentari, chef e artigiani del cibo. Con oltre 2000 mq di spazio, l’evento ha offerto la possibilità di assaporare prelibatezze come mozzarella, burrata, stracciatella e ricotta, tutti prodotti nel rinomato caseificio fondato da Archimedenel 1921.