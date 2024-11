Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Vassallo, le accuse del pentito al colonnello Cagnazzo: “Lui e il brigadiere-killer Cioffi erano come due fratelli”

Nel verbale fiume ai pm di Salerno sull’del sindaco di Pollica Angeloil collaborante Romolo Ridosso ha parlato anche deldei carabinieri Fabio: “Lui e (il, ndr) Lazzarodue, c’era un rapporto speciale. Quando ho avuto paura di, ho avuto paura anche di, perchéla stessa cosa. Mi fu detto (dall’imprenditore Giuseppe Cipriano e da, ndr) che non avrei dovuto preoccuparmi di nulla perché se la sarebbe vista per tutto il”. In che modo? “In particolare mi dissero che lui avrebbe preso tutte le telecamere e quindi nessuno avrebbe potuto capire che io avevo accompagnato Cipriano a fare il sopralluogo ad Acciaroli”.Parole che vanno lette alla luce di quanto detto, nel corso dello stesso interrogatorio, da Ridosso –rivelato in anteprima da ilfattoquotidiano.