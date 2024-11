Liberoquotidiano.it - "Non vi fidate mai dei bar della Sardegna". Camilla sceglie il pacco sbagliato? De Martino impazzisce | Video

"Noi due ci capiamo con lo sguardo". Momento topico ad Affari Tuoi, il game show in onda su Rai 1. La concorrente -dall'Umbria -puntata di oggi, venerdì 22 novembre, aveva deciso di aprire ilnumero 4, quello. Il dottore si è avvicinato al ragazzo che aveva davanti l'involucro con la cifra misteriosa. Lo ha aperto e poi lo ha fissato dritto negli occhi. "Chiedo aiuto a un collega", ha risposto lei riferendosi al rappresentante, che di mestiere fa il barista. "Tu sei il nostro bar di fiducia perché fai dei prezzi onesti - ha sottolineato De-. Mentre sto mascalzone qua è il bar più caro". Il dottore, senza giri di parole, stava cercando in tutti i modi di dissuadere la concorrente. "Cosa vuoi trovare lì? I 300? No.", ha insistito lei.