Lapresse.it - Nations League, sorteggi: Italia-Germania ai quarti, il tabellone

Nella2024 torna il classicoaidi finale. Idelsono stati effettuati oggi a Nyon, sede della Uefa in Svizzera, alla presenza di Marco Domenichini, vice del Ct Luciano Spalletti. Negli altridi finale si troveranno di fronte Paesi Bassi-Spagna, Croazia-Francia e Danimarca-Portogallo. Idi finale della Lega A si svolgeranno giovedì 20 e domenica 23 marzo 2025. L’giocherà la prima partita in casa. Le semifinali della Lega A si svolgeranno in gara unica il 4 e 5 giugno, mentre la partita per il terzo posto e la finale per il primo si terranno domenica 8 giugno. Proprio in semifinale la vincente diaffronterà la vincente della sfida tra Danimarca e Portogallo. Nell’altra semifinale si affronteranno invece la vincente di Paesi Bassi-Spagna e Croazia-Francia.