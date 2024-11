Mistermovie.it - Mister Movie | The Conjuring Last Rites termina le riprese, Vera Farmiga rilascia una dichiarazione

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Ledi Thesi sono ufficialmente concluse, segnando la chiusura di un’era per uno dei franchise horror più celebri degli ultimi anni., protagonista indiscussa della saga insieme a Patrick Wilson, ha scelto i social media per celebrare il momento e condividere le sue emozioni sull’addio a Lorraine Warren, il personaggio che ha interpretato per oltre un decennio.L’Addio dial “Matrimonio Perfetto” con Patrick WilsonNel suo post emozionante,ha pubblicato una foto significativa di lei e Patrick Wilson nei panni di Ed e Lorraine Warren, vestiti da sposi. Le sue parole hanno commosso i fan, rievocando il percorso condiviso dai due attori e il legame speciale nato sul set:“Circa 5000 giorni fa, io e questo tizio abbiamo firmato un contratto con la WB e abbiamo detto ‘lo voglio’ all’incarnazione di Ed e Lorraine Warren.