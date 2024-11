Ilgiorno.it - Margherita Colombo trovata morta in casa: l’autopsia per ora non svela il giallo di Cassina Valsassina

(Lecco) – È stata eseguita ierisul corpo di, la vedova di 73 anni, che lunedì mattina è stata, in un appartamento di, accanto al figlio 48enne Corrado Paroli, rinvenuto esanime ma vivo. Risulta che non siano stati rinvenuti segni di violenza. Si presume che il figlio possa aver somministrato alla madre una dose letale di farmaci, verosimilmente barbiturici, che poi potrebbe aver ingerito anche lui per tentare di uccidersi a sua volta. Per il responso definitivo dell’esame autoptico potrebbero volerci settimane, forse di più, poiché per i test tossicologici, che vengono eseguiti di prassi, occorre tempo. Forse, prima dell’esito degli accertamenti necroscopici, potrebbe raccontare la verità, o almeno la sua verità, Corrado, l’unico che sa come siano andate le cose tra quelle quattro mura.