Oasport.it - LIVE Struff-Griekspoor 4-5, Germania-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA: si viaggia spediti verso il tie-break nel 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Che catenata di rovescio in cross di!15-15 Gratuito di dritto.15-0 Ace (2°).4-5 Ace (7°)! Venti minuti di partita. Incredibile, sempre a quindici.40-15 Seconda in kick, non risponde di rovescio.30-15 Servizio e dritto comodo.15-15 Pauroso dritto lungoriga.0-15 Grande risposta di dritto lungoriga, alla prima, di.4-4 A zero.40-0 Seconda spinta e vincente.30-0 Pesante dritto del tedesco.15-0 Servizio vincente.3-4 Sempre a quindici.40-15 Ace (6°)!30-15 Gran risposta di rovescio nei piedi.30-0 Riga in risposta, ma errore di dritto poi.15-0 Prima vincente.3-3 Errore gratuito di dritto, difesa in allungo in slice che dà il game a.40-30 Gran prima al centro!30-30 Miracolo con la volèe dorsale di, non basta perché l’olandese si supera e vince il punto.