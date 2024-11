Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: comincia la FP2, Ferrari sfida McLaren in ottica costruttori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.04 Primi giri di riscaldamento per mandare in temperatura gli pneumatici a mescola media. Adesso entrano sul tracciato anche Perez, Albon e le Racing Bulls.7.02 Subito tutti in pista con gomme medie per il primo run tranne Perez, Albon e le Racing Bulls di Tsunoda e Lawson.7.00 SEMAFORO VERDE!no i 60 minuti della FP2 sulla Strip di Lasper la Formula Uno.06.58 Ultimi due minuti di attesa prima dell’inizio ufficiale della seconda sessione di prove libere a Las.06.55 Ricordiamo che la giornata di domani vedrà la FP3 alle ore 03.30 quindi le qualifiche alle ore 07.00 italiane. La gara, invece, sarà in programma al medesimo orario.06.52 Le condizioni meteo di Las: al momento le temperature parlano di 11° per quanto riguarda l’atmosfera e appena 13° sull’asfalto.