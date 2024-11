Ilgiorno.it - Lavoratori con disabilità: gli incentivi non aiutano, ingressi ancora in flessione

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia – Non sfonda l’incentivazione all’assunzione di persone conche, nel 2023, vede numeri in leggeraa Brescia, ma non solo, rispetto agli anni precedenti. Secondo l’ultimo osservatorio sulle politiche occupazionali del lavoro, messe in atto per incentivare le assunzioni e la stabilizzazione dei contratti, ma anche a tutela di chi resta senza lavoro. Per quanto riguarda le politiche attive, nel Bresciano sono state 34.384 che ne hanno beneficiato, 200 in meno rispetto al 2022, ma in netta crescita rispetto ai 28.110 del 2019. Restano stabili, in leggera, però, le integrazioni dei disabili: erano 141 nel 2019, sono state 139 nel 2023. A livello lombardo, il calo èpiù netto: erano state 837 nel 2019, sono state 767 nel 2023, stabili rispetto alle 720 del 2022.