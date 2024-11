Lapresse.it - Lagarde: “L’Europa è più esposta a clima geopolitico e minacce libero scambio”

“Dall’anno scorso, il declino della posizione innovativa delè venuto alla luce più chiaramente. Il divario tecnologico tra Stati Uniti ed Europa è ormai inequivocabile. Anche l’ambienteè diventato meno favorevole, con crescentialda ogni angolo del mondo. Essendo la più aperta delle principali economie, l’Ue è piùa queste tendenze rispetto ad altre”. Lo afferma la presidente della Bce Christinenel suo intervento al 34esimo European banking congress a Francoforte sottolineando che “l’urgenza di integrare i nostri mercati dei capitali è aumentata”.“Sono necessari mercati di capitali integrati per finanziare l’innovazione rivoluzionaria in fase iniziale – aggiunge– i mercati dei capitali sono l’anello mancante per gli europei per trasformare i loro elevati risparmi in maggiore ricchezza, il che alla fine consentirà loro di spendere di più e rafforzare la nostra domanda interna.